De leukste concerten van Limburg in februari 2020

Ben je een liefhebber van lekkere live muziek? Ben je op zoek naar wat leuks te doen? Dan ben je hier aan het juiste adres! De recensenten van Maxazine Limburg laten hier hun tips achter voor een fijne avond live muziek in Limburg, de komende maand!

● 1 februari : Euregionaal Popcircuit ronde 3 in de Oefenbunker, Landgraaf

Ontwikkeling Euregionaal Popcircuit (ronde III), gaat weer van start in januari/februari 2020. Live shows doen, de grote motivatie/droom, als je in een band zit en er klaar voor bent. Het podium op en dan ook nog t liefst de grens over. Deze mogelijkheid word door het Euregionaal Popcircuit een stuk makkelijker gemaakt. Na de succesvolle edities in mei en oktober van 2019 gaat ook dit jaar weer onvergetelijk worden!

Voor de derde ronde gaan we on the road met: A minor Problem ( NL), Forger (D), Lost from the start (B).

● 6 februari: The Guru Guru in de Muziekodroom, Hasselt (Belgisch-Limburg)

Live is The Guru Guru een must see, getuige hun doortocht op onder andere Sziget, Pukkelpop, Incubate, Ancienne Belgique en Rock Herk. Terwijl de energie van het podium komt gegutst balanceert frontman Tom op het randje van een theatrale psychose – zoals een spast die met een scheermesje een ajuin pelt, in snikken uitbarst en schuimbekkend het publiek de schuld geeft.

● 7 februari: Clan of Xymox in Diskotheek Rockfabrik, Ubach-Palenberg (D)

Clan of Xymox is een Nederlandse newwaveband met een internationale reputatie.

De band was in de jaren tachtig een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de darkwave en is met name succesvol in het buitenland . De band behaalde verschillende malen noteringen in independent-hitlijsten in Engeland, Duitsland en de VS. Het album Twist of shadows (1989) werd alleen al in de VS 300.000 maal verkocht.

● 8 februari: Frans Bauer in Parkstad Limburg Theater, Heerlen

Het reizen zit Frans in het bloed en daar mag iedereen van meegenieten. Op tv van de Verenigde Staten tot in China en live in zijn muzikale reis. Met plezier komt hij hiervoor ook naar Heerlen. 25 jaar na zijn eerste tournee staat Frans Bauer opnieuw op het theaterpodium, gewoon gezellig om de hoek. Onder begeleiding van zijn vaste orkest, de Holland Show Band, een oergezellig avondje Frans Bauer. Een avond vol Hollandse hits, spektakel en Frans’ gulle lach.

● 8 februari: Visions of Songs & Stories in het Pitboel Theater, Sittard

Op 8 februari zal er in Pitboel Theater editie 5 van Visions of Songs & Stories plaatsvinden. Hier zal het Belgische Low Land Home de avond afsluiten. Ook zal de Belgische Anthe een optreden in de vorm van piano en zang verzorgen. Sia Winkelmolen is een van Sittards grootste talenten. De leadzanger en gitarist van Morganas Illusion zal een akoestische set verzorgen. Luigi is een singer-songwriter uit Weert en is afgestudeerd aan de Rock academie Tilburg. De jonge rockers van Relics spelen een semi-akoestische set en Merlijn Huntjens zal op zijn kenmerkende indrukkende wijze de avond afsluiten met een spoken word performance.De jonge rapper uit Nieuwstadt zal laten horen en zien waarom Hoagy de grote nieuwe popsensatie uit Limburg is.

● 9 februari: Hooverphonic in het Cultureel Centrum, Maasmechelen (Belgisch-Limburg)

Badaboum, Hooverphonic is terug en hoe… dankzij een nieuwe plaat én een nieuwe zangeres. Luka Cruysberghs won in 2017 niet alleen The Voice, maar ook het muzikale hart van Alex Callier en zijn compagnon Raymond. Met haar als frontvrouw heeft één van de grootste Belgische bands puur goud in handen. Zij zorgt voor een nieuw stemgeluid, maar met de herkenbare Hooverphonic sound. Dat is alvast te horen op Looking for Stars, een meesterlijke mengeling van triphop, James Bond en funk. Het nieuwe album voegt werkelijk alle moods en stijlen van Hooverphonic samen. De nieuwe single Romantic is alvast een vintage compositie van Alex Callier: grootse uithalen, rijke tinten, subtiele franjes met een overweldigende sound. Kom mee genieten van wondermooie Hooverphonic-klassiekers als 2 Wicky, Eden, Mad About You, Amalfi met Luka in een vocale glansrol.

● 14 februari: Wild Romance in De Posthoorn, Hamont-Achel (Belgisch-Limburg)

De “WILD ROMANCE” de legendarische band van Herman Brood. Eindelijk is dit de kans om Nederlands meest swingende en authentieke rockers live te zien & horen. De Wild Romance zijn nog steeds de legendarische iconen van de Nederlandse rockmuziek, met grote hits zoals Saturday Night en Never Be Clever Rock & Roll Junkie veroverden zij Nederland, België, Duitsland en the rest of the World. Hun hit Saturday Night bereikte zelfs de status van The USA National Break Out Hitparade dus stond genoteerd in alle vijftig staten van de USA.

● 15 Februari: Chris Jagger in Poppodium Volt, Sittard

“De broer van…?”, horen we je denken. Inderdaad, Chris Jagger is de jongere broer van de wereldberoemde Mick Jagger van The Rolling Stones en komt op 15 februari naar Volt! Chris is een creatief manusje-van-alles en schreef mee aan The Rolling Stones albums ‘Dirty Work’ en ‘Steel Wheels’. Daarnaast werkte hij samen met grootheden als Bob Dylan, Eric Clapton, David Gilmour. Wat muziek betreft lopen de interesses van de broers flink uiteen: het werk van Chris bestaat uit een mix van rhythm & blues met folk, cajun en zydeco. Jagger’s nummers hebben een laidback sfeer en een onvervalste, broeierige sound uit het diepe zuiden van Amerika.

● 15 Februari: Lonely Robot in de Muziekgieterij, Maastricht

Lonely Robot is het geesteskind van producer, songwriter en multi-instrumentalist John Mitchell (Frost, It Bites, Kino, Arena). Lonely Robot werd voor het eerst bedacht in 2014 als een middel voor Mitchell’s gepassioneerde liefde voor filmsoundtracks, grote rock riffs en alles wat met ruimte en science fiction te maken heeft. Sindsdien heeft Lonely drie veelgeprezen albums uitgebracht, Please Come Home uit 2015, The Big Dream uit 2017 en Under Stars uit 2019, die een einde maken aan wat nu bekend staat als de ‘Astronaut Trilogy’.

● 29 Februari: The Beatnuts in de Nieuwe Nor, Heerlen

Poppodium Nieuwe Nor brengt dé hiphop giganten ‘The Beatnuts’ over van New York naar Heerlen! Het Queens duo ‘Psycho Les’ & ‘Junkyard JuJu’ komt uit het gouden hiphop tijdperk, de jaren 90, en dit is ook zeker te merken. Verwacht een ouderwetse échte hiphop-avond zoals je ze bijna niet meer tegenkomt. Met natuurlijk alle klassiekers zoals ‘Watch out Now’, ‘Off the books’ & ‘No escaping this’.

