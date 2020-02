Residentie Orkest ft. Anneke van Giersbergen terug in Paard Den Haag

Na twee zeer succesvolle shows in 2018 keren Anneke van Giersbergen en Residentie Orkest Den Haag o.l.v. Arjan Tien zaterdag 16 mei, 20.15 uur terug in Paard Den Haag voor een concert met nummers van hun CD Symphonized én nieuw werk.

Anneke van Giersbergen is gezegend met een stem die alles kan, van klein en kwetsbaar tot groots en overrompelend. Ze staat al 25 jaar op het podium en werd bekend als frontvrouw van The Gathering. Vervolgens werkte de singer-songwriter – regelmatig te gast in DWDD – samen met artiesten in diverse genres, maakte ze een kindervoorstelling, deed ze theateroptredens met jarentachtigmuziek en toerde ze over de wereld met haar nieuwe metalband VUUR. In 2018 gaf Anneke met het Residentie Orkest twee legendarische concerten in uitverkochte zalen. Het was voor beide partijen een hoogtepunt in het seizoen en resulteerde in de spectaculaire live-cd Symphonized, die ook internationaal lovende recensies ontving.

Op veler verzoek keren Anneke en het Residentie Orkest zaterdag 16 mei terug naar de Haagse poptempel Paard met hoogtepunten van Symphonized en een nieuwe selectie uit haar oeuvre, van The Gathering via haar solowerk en The Gentle Storm tot aan VUUR.