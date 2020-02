De leukste concerten in Zuid-Holland in februari 2020

Ben je een liefhebber van lekkere live muziek? Ben je op zoek naar wat leuks te doen? Dan ben je hier aan het juiste adres! De redactie van Maxazine Zuid-Holland laat je hier hun tips achter voor een fijne avond live muziek in Zuid-Holland, de komende maand!

● 01 februari: Floor Jansen in het Paard, Den Haag

Van popballads tot opera, van Nederlandstalig tot Latin, de in Goirle geboren zangeres kan het allemaal. Nu gaat Floor met de Marcel Fisser band, ook bekend van het TV-programma, op tour langs verschillende poppodia. ‘Shallow’, ‘Winner’ en ‘Mama’ is slechts een kleine greep uit het repertoire dat te verwachten valt. Wij kunnen in ieder geval niet wachten tot het zover is!

● 07/08 februari: Grauzone Festival in o.a. het Paard, Den Haag

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari 2020 vindt de zevende editie van Grauzone festival plaats voor de liefhebbers van wave tot psych. Voor het eerst is het multidisciplinaire underground festival te Den Haag twee volle dagen. Ook komende editie is Grauzone te vinden op locaties als Paard, Het Koorenhuis, Het Magazijn, The Grey Space In The Middle en het Paardcafé. Er is een uitgebreide Graukunst tentoonstelling, een filmprogramma, een platenmarkt en zijn er verschillende seminars.

● 08 februari: FOCUS: 50 jaar in de Kroepoekfabriek, Vlaardingen

Met een volstrekt unieke vorm van progressieve rock manifesteerde Focus zich in de eerste helft van de zeventiger jaren als het succesvolste en meest gewaardeerde exportproduct van de Nederlandse popmuziek. De hoofdzakelijk instrumentale hits ‘Hocus Pocus’, ‘House Of The King’ en ‘Sylvia’ hebben zich als tijdloos bewezen.

● 14 februari: Ásgeir in Rotown, Rotterdam

Met zijn alom geprezen debuut In The Silence schoot de populariteit van de IJslandse muzikant Ásgeir Trausti Einarsson omhoog als een uitbarsting van de beroemde Eyjafjallajökull-vulkaan. Zijn muziek vormt een wonderbaarlijke kruisbestuiving waarin indie-folk, R&B en elektronica samenzweren tot weerbarstige en hartverwarmende popsongs.

● 14 februari: My Brainbox ft. Jan Akkerman & Bert Heerink in Bibelot, Dordrecht

In 1969 blies Brainbox alles en iedereen omver met een subliem debuutalbum. Een halve eeuw later staan nummers als ‘Down Man’, ‘Dark Rose’, ‘Sea Of Delight’, ‘Woman’s Gone’, ‘Summertime’, ‘Scarborough Fair’ en ‘Reason To Believe’ nog steeds als een huis. Nederland’s meest virtuoze gitarist Jan Akkerman was mede oprichter van deze legendarische band.

● 15 februari: Dominic Miller in LantaarnVenster, Rotterdam

Dominic Miller is al meer dan twintig jaar de vaste gitarist van Sting, maar eigenlijk zweert een heel pop-universum bij de songwriter- en gitaarkwaliteiten van de geboren Argentijn. De lijst met namen van wereldsterren die met Dominic werkten is eindeloos; Tina Turner, Level 42, Youssou N’Dour, Backstreet Boys, Manu Katché, Paul Young, Chris Botti, Steve Winwood, Sheryl Crow, Peter Gabriel, Phil Collins, Rod Stewart en Luciano Pavarotti, om er maar eens een paar te noemen.

● 21 februari: Buena Vista Social Club presents: Eliades Ochoa in Het Paard, Den Haag

Gitaarlegende Eliades Ochoa, ook wel de Cubaanse Johnny Cash genoemd, komt op 21 februari 2020 terug naar PAARD. Als één van de belangrijkste leden van Buena Vista Social Club werkte hij samen met Compay Segundo om de carrière van de meester nieuw lezen in te blazen. Hij nam de eerste versie van wereldhit ‘Chan Chan’ op en won in 1997 met Buena Vista Social Club een Grammy voor de beste tropische Latin-uitvoering.

● 22 februari: China crisis in De Cultuurboerderij, zoetermeer

De Britse pop/rockband China Crisis scoorde in de jaren ’80 grote hits met nummers als ‘Wishful Thinking’, ‘Black Man Ray’ en ‘Hanna Hanna’. Oprichters Gary Daly en Eddie Lundon komen voor deze show met een volledige band naar Nederland.

● 26 februari : Jools Holland in De Doelen, Rotterdam

De naam Jools Holland staat synoniem voor muziek. Hij is de iconische presentator van het programma ‘Later… With Jools Holland’ waar artiesten uit alle contreien samenkomen. Maar hij is ook een begaafd pianist die zich sinds zijn achtste op gehoor alle stijlen heeft toegeëigend en uitblinkt in blues- en boogie-woogie. Holland toerde in de jaren zeventig met de band Squeeze en omringt zich sindsdien met de grootste muziektalenten.

● 29 februari: Hardcore4life – 20 years of Hardcore legacy in Ahoy, Rotterdam

Twee decennia van de dikste en hardste sound samengebracht in één legendarische locatie. B2S presenteert 20 jaar Hardcore legacy met het jubileum van Hardcore4life, op 29 februari in Rotterdam Ahoy.

