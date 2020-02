Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Broederliefde in Ahoy.

Concerttip zaterdag 1 februari: Broederliefde in Ahoy

De maanden tot 2020 lijken ver, maar zullen zo voorbij vliegen. De fans van de 1e editie weten nu al te goed dat je dit niet wilt missen! In Ahoy beleef je de XXL show van Broederliefde met de hits van nu, de classics, een unieke en vooral spectaculaire show vol special effects en natuurlijk een flink aantal speciale gasten zoals: Snelle, Candy Dulfer, Poke, Winne, Kempi, Big2 & Jayh!