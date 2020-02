Primeur: Dr Justice & The Smooth Operators – She Thinks I’m Hot

Na meer dan 30 shows in 2019 is Dr Justice de studio in gedoken met zijn Smooth Operators om te werken aan een nieuwe plaat. De eerste single, ‘She Thinks I’m Hot’ kwam uit op zestien januari 2020 tijdens hun release show op Eurosonic-Noorderslag (ESNS) in het Concerthuis, Groningen.

Dr Justice (Keys & Vocals) heeft deze track opgenomen met zijn Smooth Operators. De Smooth Operators bestaan uit backingvocals: OmegA, VV en Stacy Space, Baywatch Brandon (gitaar), Miguél (bas) en J-Wow (drums). De track is gemaakt in samenwerking met Jasper Ras in ‘Gheijn Music Studio’ (Den Haag). Voor deze track heeft de Dr. ook een consult aangevraagd bij niemand minder dan Jurriaan Slieckens (producer/sound engineer van Jett Rebel). Slieckens heeft onder meer meegedacht met de vorm van het nummer.

Dr Justice & the Smooth Operators maken disco-pop, muziek van de 21ste eeuw met een vleugje eighties-verantwoordelijkheid. De ideeën voor de muziek beginnen bij de Dr. en worden vervolgens met de gehele band uitgewerkt. De muziek heeft een doel in gedachte “Making. You. Dance.”. De nieuwe single ‘She Thinks I’m Hot’ is dus wel al te beluisteren op alle online streaming kanalen, maar vandaag pas komt de clip uit, en natuurlijk in première op Maxazine! Te gekke clip, dus kijk snel: