1 februari, de verjaardag van Rick James

Vandaag vieren wij de verjaardag van een zanger, die bekend staat om slechts één hit. Maar dan wel een hele grote! Rick James werd als James Johnson Jr. op 1 februari 1948 geboren in Buffalo en helaas liet hij op 6 augustus 2004 al weer het leven. Rick James ging op jonge leeftijd in dienst maar deserteerde ook weer snel. Hij vluchtte naar Canada en speelde onder andere in de achtergrondband van Neil Young, onder zijn pseudoniem Rick James. Toch werd hij gearresteerd voor het deserteren en pas in 1977 kon hij zijn eigen band vormen en een album uitbrengen. Enkele jaren later, in 1981, kwam het album ‘Street Songs’ uit, met daarop die ene grote hit van hem in Nederland: ‘Super Freak’.

Rick James had meerdere hits, waaronder ‘Glow’, ‘Give it to me baby’ en ‘Cold Blooded’. Zijn losbandige levensstijl, seks, drugs en contractuele problemen zorgden ervoor dat de zanger meerdere malen in de gevangenis belandde. Toch kwam hij telkens terug en trouwde hij in 1997 met de 27-jarige Tanya Hijazi. Hij bracht toen nog een album uit, ‘Urban Rapsody’, waarop hij samenwerkte met onder anderen Snoop Doggy Dog en Bobby Womack. Rick James stierf in 2004 na een hartaanval. In zijn leven kreeg de zanger slechts één Grammy-Award; De instrumentale track van ‘Super Freak’ werd gebruikt door MC Hammer, voor zijn hit ‘U Can’t Touch This’.