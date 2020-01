Sandra van Nieuwland op tournee door Nederland

Sandra van Nieuwland gaat vanaf april op tournee langs diverse Nederlandse popzalen en brengt op 28 februari haar nieuwe single ‘Little One’ uit. ‘Little One’ is een persoonlijk nummer dat Sandra schreef nadat ze hoorde dat haar ex en vader van haar drie zoons een kindje zou krijgen met zijn nieuwe liefde. De tour die volgt op de single-release gaat in april en mei langs tien verschillende zalen in Nederland. Sandra en haar band zullen nummers spelen van haar meest recente album ‘Human Alien’ evenals muziek van haar drie eerdere (gouden en platina) albums en nieuwe songs.

Clubtour door Nederland

Het is alweer even geleden dat Sandra langs de Nederlandse popzalen reisde. Maar vanaf april is het weer zover. Onder de naam ‘Human Alien’ and ‘More’ zullen Sandra en haar band materiaal van haar meest recente album spelen. Ook eerder werk van onder meer haar platina-album And More en wellicht zelfs nieuwe, nog niet opgenomen nummers zullen ten gehore worden gebracht. De clubtour trapt af op 18 april in Amsterdam en zal meerdere steden in Nederland aandoen.

Sandra van Nieuwland tourdata:

Za 18/04 Q-Factory, Amsterdam

Vr 24/04 Gebouw-T, Bergen op Zoom

Za 25/04 Kroeproekfabriek, Vlaardingen

Za 02/05 Manifesto, Hoorn

Za 09/05 Fluor, Amersfoort

Do 14/05 Luxor Live, Arnhem

Vr 15/05 Volt, Sittard

Za 23/05 De Vorstin, Hilversum

Do 28/05 Mezz, Breda

Za 30/05 De Pul, Uden