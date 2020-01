Janiva Magness – Change In The Weather: Janiva Magness Sings John Fogerty

Het coveren van John Fogerty nummers is niet uniek. Welke artiest heeft dat niet gedaan? Inclusief de heer Fogerty zelf met zijn eigen album ‘Wrote A Song For Anyone’ uit 2013. En nu heeft ook Janiva Magness zich over een twaalftal nummers uit de Fogerty bibliotheek ontfermd. Het stemgeluid van Magness en Fogerty verschilt enorm, zodat het interessant is om te horen hoe ze deze nummers heeft aangepakt. Juist omdat Magness een heel andere zangstijl heeft dan Fogerty komt daar een heel verrassend resultaat uit.

Op de cd vinden we een fraaie mix van CCR-nummers en het solowerk van Fogerty. Het begint met het titelnummer ‘Change In The Weather’, die hier een vlotte rockuitvoering krijgt. Countryzanger Sam Morrow zingt mee in een soulvolle versie van “Lodi”. In de vlotte countryblues ‘Don’t You Wish It Was True’ is Taj Mahal te horen op banjo. Zijn rauwe stemgeluid en het soulvolle van haar zorgen voor een prachtige combinatie. Wat zwakkere nummers vind ik ‘Looking Out My Back Door’ en ‘Fortunate Son’. Bijzonder fraaie vertolkingen daarentegen zijn ‘Blueboy’ en ‘Déjà Vu (All Over Again)’.

In zijn geheel is ‘Change In The Weather’ een heel leuk album geworden. Een leuke mix van Fogerty-klassiekers en wat onbekendere nummers, waarbij nogmaals diens kwaliteiten als songwriter worden onderstreept alsmede de vocale kwaliteiten van Janiva Magness. (8/10) (Blue Eland Records)