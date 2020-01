Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Sheila and The Kit in het Paard.

Concerttip donderdag 30 januari: Sheila and The Kit in het Paard

Hun melodische, synthy nummers zijn elektronisch en bouncy, flirten met sounds uit de jaren ’80, maar klinken altijd hedendaags. Geschreven om op te dansen werken alle nummers aanstekelijk en doen ze je verlangen naar de zomerfestivals. Catchy, vrouwelijke vocalen over voortstuwende synths en drums. Klinkt als: The Ting Tings, Hot Chip & MØ.