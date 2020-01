30 januari, de verjaardag van Phil Collins

Phil Collins, geboren op 30 januari 1951 te Hounslow, Londen viert vandaag zijn 69e verjaardag. De Britse muzikant, singer-songwriter, multi-instrumentalist, acteur en schrijver is het meest bekend als drummer en zanger van de Britse band Genesis en als solo artiest. Tussen 1976 en 2010 zong hij op talloze singles en albums als solo artiest alsmede met Genesis. Hij had solo een flink aantal grote hits, waaronder ‘In the Air Tonight’, ‘Sussudio’, ‘Against All Odds’, en ‘Another Day in Paradise’.

Phil Collins de millionseller

Collins is één van de drie artiesten – met Paul McCartney en Michael Jackson – die zowel als solo artiest en als lid van een band wereldwijd meer dan 100 miljoen platen verkocht. In 2011 kondigde hij zijn afscheid aan van de muziekwereld, vervolgens liet hij weten dat hij nummers aan het schrijven was voor de opvolger van Adele’s hitalbum ’21’. De reden van zijn pensioen was dat de oud-Genesis frontman zich meer wilde gaan bezighouden met het opvoeden van zijn kinderen. Nu zijn kinderen groter en zelfstandiger zijn heeft de iconische singer-songwriter laten weten dat hij nieuw werk wil gaan uitbrengen en weer op tournee wil gaan.

En inderdaad, eind vorig jaar kondigde Phil Collins aan dat hij met zijn ‘Not Dead Yet’ tour naar Europa komt. De tour is onderdeel van zijn meerjarige comeback, welke begon met de uitgave van zijn autobiografisch boek ‘Not Dead Yet’. In maart 2016 stond de zanger alweer voor het eerst op het podium tijdens een benefiet concert in Miami en een jaar later begon hij met zijn wereldtour. Naast Londen, Keulen en Parijs stond Amerika op de kalender, en ook gaf de zanger eerst nog concerten in Australië om daarna wederom Europa aan te doen.