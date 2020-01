Kim Wilde met Greatest Hits Tour naar Eindhoven

Rockdiva Kim Wilde is ‘unstoppable’! Zestig lentes telt zij op 18 november 2020, juist als ze in Eindhoven staat met haar ‘Greatest Hits Tour’. Een mooier moment voor een bloemlezing van topsongs uit haar al vier decennia durende carrière is nauwelijks denkbaar!

De muzikale carrière van Kim Wilde kende in 1981 een stormachtige start, toen ze met ‘Kids in America’ direct een wereldwijde hit scoorde. Meer ‘New Wave’ vuurwerk volgde, zoals de klassiekers ‘Never trust a stranger’, ‘Cambodia’, ‘You keep me hangin’ on’, ‘You came’ en het meeslepende ‘Anyplace, Anywhere, Anytime’, dat ze samen met de Duitse rockartieste Nena zong. Veel van de pareltjes uit haar repertoire, dat veertien studioalbums en meer dan 30 miljoen verkochte platen telt, zullen klinken tijdens de ‘Greatest Hits Tour’. Maar ook brengt ze nieuwer werk, zoals van haar laatste plaat ‘Here Come The Aliens’. De nummers ‘Pop Don’t Stop’, ‘Kandy Krush’ and ‘Birthday’ werden na verschijning van het album al snel hits in de internationale radio charts. Een teken dat Kim Wilde te midden van de nieuwe generaties popartiesten in 21e eeuw nog altijd een fenomeen is!

Woensdag 18 november 2020 // Muziekgebouw Eindhoven