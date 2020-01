Johnny Rawls – I Miss Otis Clay

Jarenlang waren Otis Clay en Johnny Rawls dikke maten, zowel muzikaal als persoonlijk. Een en ander resulteerde in 2015 in het hooggewaarde album ‘Soul Brothers’, waarmee de heren diverse nominaties en prijzen in de wacht wisten te slepen. Zeer goed voorstelbaar dat Johnny Rawls flink uit het veld geslagen was toen Clay begin 2016 plotseling kwam te overlijden. Als gitarist begeleidde de in Mississippi geboren Rawls in de jaren zestig artiesten als Z.Z. Hill en Joe Tex.

Midden zeventiger jaren voegde hij zich bij de band van O.V. Wright tot diens dood in 1980. Onder leiding van Rawls wordt de naam van de band omgedoopt in Ace Of Spades Band en worden artiesten als B.B. King, Little Milton, Bobby Bland begeleid, om er maar een paar te noemen. Vanaf 1996 verschenen er met regelmaat soloalbums.

Op het in Toledo, Ohio gevestigde Third Street Cigar Records is nu het aan zijn oude makker opgedragen ‘I Miss Otis Clay’. Op de cd staan tien door Rawls zelfgeschreven nummers. Hij speelt ritmegitaar, keyboards en verzorgt de zang. De andere muzikanten zijn Larry “Mr. Entertainment” Gold (gitaar), Cadillac Dan Magers (toetsen), Johnny “Hi-Fi” Newmark (bas) en Scott Kretzer (drums). Verder wordt hij ondersteund door de Toledo Horns, t.w. Ric Wolkins (trompet) en Mark Lemie (sax).

Het album staat vol met de prachtige soulbluesstijl die we van Rawls kennen. Nummers die er wat mij betreft bovenuit steken zijn ‘Give A Toast To The Blues’, waarin hij vertelt over zijn invloeden, het ingetogen ‘The Wind’ en het droevige ‘I Miss Otis Clay’. Een prachtig album. (9/10) (Third Street Cigar Records)