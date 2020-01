UB40 komt in 2020 voor drie shows naar Nederland

De energieke optredens van de Engelse succesband zijn ‘a trip down memory lane’ en een feest voor liefhebbers van poppy reggae met hits als ‘Kingston Town, ‘(I Can’t Help) Falling in Love With You’ en natuurlijk ‘Red, Red Wine’.

UB40 werd in 1978 opgericht en verwijst met z’n naam naar het ‘Unemployment Benefit Form 40’, het formulier waarmee Engelse werklozen zich moesten aanmelden om een werkloosheidsuitkering te krijgen. Na het eerste album ‘Signing Off’ (1980) konden de bandleden zich permanent uitschrijven bij de plaatselijke UWV. Sindsdien bracht de groep namelijk achttien studio- en vier live albums uit en besteeg de band uit Birmingham met meer dan vijftig singles de internationale hitlijsten. UB40 ontving viermaal een Grammy-nominatie voor Beste Reggae-album en verkocht wereldwijd meer dan zeventig miljoen platen.

De bezetting van UB40 bestaat uit ‘founding members’ Jimmy Brown (drums), Robin Campbell (co-lead vocals/gitaar), Earl Falconer (bas/zang), Norman Hassan (percussie/zang) en Brian Travers (sax/toetsen), plus Duncan Campbell (lead vocals, sinds hij in 2008 het stokje overnam van zijn broer toen die de band verliet om solo te gaan), Martin Meredith (sax/keys), Laurence Parry (trompet) en Tony Mullings (toetsen). Met uitverkochte shows door het hele land, waaronder AFAS Live (Amsterdam) en Rotterdam Ahoy, blijkt dat het werk van UB40 nog niets aan glans heeft verloren.

Op 22 april staat de band in De Oosterpoort (Groningen), op 23 april in Poppodium 013 (Tilburg) en op 25 april in TivoliVredenburg (Utrecht).