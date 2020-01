22 januari, de verjaardag van Michael Hutchence

Michael Kelland John Hutchence, geboren op 22 januari 1960 te Lane Cove, Sydney zou vandaag 60 jaar geworden zijn. Michael Hutchence was de oprichter en frontman van INXS. Voor INXS maakte hij deel uit van de band Max Q en nam hij solo materiaal op dat na zijn dood in 1997 werd uitgebracht. Hutchence was ook acteur, zo was hij te zien in een aantal films waaronder ‘Dogs in Space’ (1986), ‘Frankenstein Unbound’ (1990) en ‘Limp’ (1997). Hutchence won de ‘Best International Artist’ tijdens de in 1991 gehouden BRIT Awards met INXS.

In de ochtend van 22 november 1997 werd Hutchence dood aangetroffen in zijn hotelkamer te Sydney. Zijn doodsoorzaak was zelfmoord.