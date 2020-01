Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Sam Baker in TivoliVredenburg.

Concerttip woensdag 22 januari: Sam Baker in TivoliVredenburg

De Amerikaanse singer-songwriter Sam Baker levert al vijf albums lang folksongs af in de traditionele zin van het woord, met verhalende teksten die hij met zijn rasperige stem al praatzingend ten gehore brengt. Net als zijn iets bekendere collega Bruce Springsteen heeft Baker de gave het persoonlijke universeel te maken, en meestal heeft hij daar maar een paar regels voor nodig.

Ook wordt hij vaak vergeleken met Townes Van Zandt en John Prine. Op zijn laatste plaat ‘Land Of Doubt’ (2017) bewandelt Baker nieuwe muzikale wegen – zo doet er een trompettist mee en Sam Baker zelf speelt elektrisch!