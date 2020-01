Robert Vincent – In This Town You’re Owned

De Britse singer songwriter Robert Vincent komt met zijn derde album. Drie jaar na ‘I’ll Make The Most Of My Sins’ brengt hij ‘In This Town You’re Owned’ uit. Hij bewijst op deze plaat maar weer wat voor goede schrijver hij is.

Robert Vincent mag dan wel uit het Verenigd Koninkrijk komen, hij maakt muziek dat Americana genoemd wordt. Blues/country/folk muziek. Het meest aparte kritiekpunt wat hij ooit heeft gekregen van de pers is dat het een Engelsman is die Americana muziek maakt en dat hoort niet. Complete onzin natuurlijk. Iedereen mag toch muziek maken waar die van houdt. Zeker als je zo getalenteerd bent als deze man. Vincent besloot wel pas op wat latere leeftijd de muziek echt in te gaan. Op 37-jarige leeftijd bracht hij zijn debuutalbum namelijk pas uit.

Op dit album is weer meteen te horen wat voor ontzettend fijne stem deze man heeft. Ook de achtergrondzangers komen prachtig uit op deze plaat. Eigenlijk alles wat een goede Americana plaat nodig heeft zit er in. Hierdoor is voor je gevoel het album wel ontzettend vlug afgelopen, het luistert zo lekker weg. Voor het eerst vind je ook twee nummers die de zeven minuten passeren met één daarvan die zelfs net iets meer dan negen minuten duurt.

Die twee nummers, ‘Husk Of A Soul’ en ‘The End Of The War’, hadden best even iets korter mogen zijn. Ze zijn niet veel te lang, maar hier en daar even wat korter was het de schoonheid niet verloren. Op openingsnummer ‘This Town’ en laatste nummer ‘Chukoo’ komen de achtergrondzangers zo mooi uit zoals eerder beschreven. Ze voegen echt datgene toe waar je anders gedacht zou hebben, wat zou het mooi zijn als hier wat extra stemmen te horen zouden zijn. Ze geven kracht aan de nummers, zeker bij laatstgenoemde. Verder staat er nog een up-tempo, meer country, nummer op de plaat die er wel echt uitspringt. ‘My Neighbor’s Ghost’ is echt een heerlijk nummer, persoonlijke favoriet. Ook hier is weer het koortje te vinden, wat opnieuw een goede toevoeging geeft. Een extra country gevoel komt op door de slide gitaar.

Dit is een lekker divers album, met ontzettend fijne nummers. Zijn stem zorgt ervoor dat sommige nummers echt wel binnenkomen. Tekstueel zijn de nummers ook enorm sterk. Een paar nummers zouden net even wat korter kunnen, maar echt zeuren doen we daar dan ook weer niet over. (8/10) (Robert Vincent Music)