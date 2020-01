Marshmello naar Pinkpop 2020

Waar we met Post Malone al een unieke headliner aankondigden voor de zaterdag van Pinkpop, komt daar met Marshmello nog een topper van formaat bovenop. Na Post Malone zal de Amerikaanse DJ/producer de tweede festivaldag afsluiten met een show die zijn weerga niet kent.

Het Pinkpop-publiek is dol op de bekende roze petjes, maar de outfit van Marshmello mag er ook wezen! Workaholic Marshmello – alias Christopher Comstock – alias Dotcom – gaat alweer een paar jaar met overweldigend succes opvallende samenwerkingen aan met rappers, producers en pop acts over de hele wereld. Vanaf zijn eerste single ‘Keep It Mello’ in 2015 was het raak, met hit na hit na hit, in de Westerse en de Oosterse én de virtuele wereld, want zelfs Fortnite is niet veilig voor de twintiger uit Philadelphia. Joytime zonder twijfel, en reken maar dat hij de hele Mellogang aan het springen krijgt in Landgraaf!

De 51e editie van Pinkpop vindt plaats op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 juni 2020 op Megaland in Landgraaf.