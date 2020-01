Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Sum 41 in AFAS Live.

Concerttip dinsdag 21 januari: Sum 41 in AFAS Live

Op dinsdag 21 januari 2020 komt de Canadese punkrockband Sum 41 naar AFAS Live voor een concert. De wereldtour staat in het teken van het afgelopen zomer uitgebrachte album ‘Order In Decline’.

Sum 41’s debuutalbum ‘All Killer No Filler’ kwam uit in 2001. De eerste single van dat album, ‘Fat Lip’ werd meteen een enorme hit en daarmee was de naam van het vijftal meteen gemaakt. Met o.a. opvolgers ‘In Too Deep’, en ‘Still Waiting’ van het album ‘Does This Look Infected?’, legde de band een solide basis voor een succesvolle carrière.

Na het grote succes van het debuutalbum kon de band gaan toeren met grote bands als Blink-182 en The Offspring. Inmiddels heeft de band honderden shows achter de rug en hebben vele honderdduizenden fans een show van Sum 41 meegemaakt. Dat de rockers nog steeds een zaal op zijn kop kunnen zetten bewezen ze onder andere op Lowlands, in 2016. de pers schreef over dat concert: ”Ja, je kunt wel stellen dat Lowlands op Sum 41 zat te wachten. En dat is nog een understatement als je de mayhem in de afgeladen Bravo bekijkt”.

Aan het eind van de zomer van 2018 stapte Sum 41-frontman Deryck Whibley, na drie opeenvolgende jaren intensief wereldwijd touren, uit de tourbus, zette de versterker in zijn thuisstudio aan, pakte zijn gitaar op en begon nummer na nummer uit te storten. Whibley voelde zich geïnspireerd door de afgelopen jaren touren met het veelgeprezen album 13 Voices uit 2016. Hij begon koortsachtig liedjes samen te stellen uit de tornado van ideeën die door zijn hoofd vlogen. De ervaringen van de afgelopen jaren brachten een veelvoud aan ideeën voort die Whibley zo snel mogelijk moest opnemen. Binnen drie weken werd het grootste deel van de muziek voor het nieuwe album, Order In Decline, geschreven.

Sum 41 bestaat uit vijf leden, met naast Deryck Whibley, gitarist Dave Brownsound, gitarist Tom Thacker, bassist Cone McCaslin en drummer Frank Zummo.

Na meer dan 15 miljoen wereldwijd verkochte platen, een Grammy Award-nominatie, 2 Juno Awards (7 nominaties), een Kerrang! Award in 2002, en meerdere Alternative Press Music Awards, blijft Sum 41 gewoon de rockband die ze altijd is geweest – compromisloos, vol humor en eerlijk.