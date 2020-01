Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Sun Records – The Concert in het Kielzog.

Concerttip dinsdag 14 januari: Sun Records – The Concert in het Kielzog

Sun Studio in Memphis, Tennessee wordt gezien als de absolute bakermat van de rock ‘n roll. Onder de bezielende leiding van Sam Philips vergaarden de studio en het platenlabel wereldwijde faam. Philips trok zich niets aan van de apartheid in zijn land en was wild van de overwegend donkere rhythm & blues.

Door veel artiesten op te nemen die door radiostations en platenwinkels werden geboycot, ontdekte hij mannen als B.B. King, Carl Perkins, Johnny Cash, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis en Elvis Presley. In Sun Records – The Concert zingt en speelt een getalenteerde, jonge cast met verve de wereldhits van de grote artiesten van Sun Records.

Sun Records – The Concert laat de gouden tijden van Sun Records in het theater weer tot leven komen. Deze zeer authentiek geproduceerde voorstelling mag zich dan ook presenteren als de enige productie ter wereld (!) met de officiële toestemming vanuit Sun Records, Memphis, Tennessee. Een zeer getalenteerde, jonge cast zingt en speelt met verve alle grote artiesten van Sun Records en hun bijbehorende wereldhits!