Sheila and the Kit trekt met debuutalbum ‘YEAH’ door het land

Het synthpop 4-tal Sheila and the Kit brengt op 31 januari 2020 hun debuutalbum ‘YEAH’ uit. Bekend van de singles ‘Good Love Stories’, ‘Ruffhouse’ en ‘Homeschool Sweethearts’ wist de band, die bekend staat om hun electronische, groovy flirt naar de muziek uit de eighties op een keur aan zomerfestivals al een onuitwisbare indruk achter te laten. En 2020 begint voor Sheila and the Kit goed, want naast het uitkomen van ‘YEAH’ (zowel digitaal als op roze vinyl), zal de band in het weekend van de release een aantal shows verzorgen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

Tourdata Sheila and the Kit:

30 januari: Paard, Den Haag

31 januari: V11, Rotterdam

01 februari: Cinetol, Amsterdam

05 februari: Stathe, Utrecht