14 januari, de verjaardag van LL Cool J

Op 14 januari 1968 werd in New York James Todd Smith geboren. Als LL Cool J, is hij tegenwoordig bekend en scoort hij sinds 1987 met regelmaat een hit. LL Cool J is de afkorting voor ‘Ladies Lover Cool James’, en de Amerikaan brak in ons land door met de rapballad ‘I need love’. Na die hit bleef het enkele jaren stil rond de rapper, maar van 1996 tot en met 2006 scoorde hij in Nederland nog eens 11 top 40-hits.

Naast het rappen verdient James zijn geld als acteur, onder andere in ‘Halloween H20’, ‘Deep Blue Sea’ en ‘S.W.A.T.’ en sinds 2009 als inspecteur Sam in de populaire tv-serie ‘NCIS: LA’. Ook presenteert hij, samen met Christine Teigen, het in de V.S. zeer populaire programma Lip Sync Battle.

LL Cool J wordt vandaag 52 jaar.