Darlyn komt met debuutalbum

Met de singles ‘I Think We’re Alone Now’ en ‘Show You The Right Way’ was het Amsterdamse Darlyn niet weg te denken van de Nederlandse radio. Na een reis door de Verenigde Staten en een flink aantal live optredens in Nederland brengt de band op 28 februari het langverwachte debuutalbum ‘Was It A Dream’ uit via V2 Records.

‘Was It A Dream’ begon in de zomer van 2018; de band trok zich terug in een voormalig psychiatrisch ziekenhuis om de eerste hand te leggen aan het debuutalbum. In samenwerking met producer Ferdy van der Singel kwam daar een reeks sterke songs uit. Nog geen jaar later namen ze het op in de befaamde Wisseloord Studio’s; een inspirerende plek waar veel grootheden hen zijn voorgegaan. Met engineer Sam Jones achter de knoppen resulteerde dat in een eigenzinnige sound geïnspireerd door Fleetwood Mac, Aldous Harding, Blake Mills, Alabama Shakes, The Black Keys en Tame Impala.

Door een pakkende mix van dromerige synths, een stuwende ritmesectie, en catchy viool melodieën maakt de band een vernieuwende combinatie van roots, pop en authentieke 60’s en 70’s muziek. Gecombineerd met de krachtige en meeslepende stem van frontvrouw Diwa Meijman vertelt de zeskoppige band verhalen over romantiek, passie en het leven.

In maart tourt de band langs diverse Nederlandse popzalen:

29.02 | Cafe de Cactus, Hengelo

06.03 | Mezz, Breda

13.03 | TivoliVredenbrug, Utrecht

14.03 | Effenaar, Eindhoven

22.03 | Rotown, Rotterdam

26.03 | Luxor Live, Arhnem

27.03 | Simplon, Groningen

28.03 | Hedon, Zwolle

02.04 | Podium Victorie, Alkmaar

26.04 | Corneel, Lelystad