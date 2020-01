Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Tino Martin in het Parktheater.

Concerttip maandag 13 januari: Tino Martin in het Parktheater

Zoals Tino zelf zegt: “De grote concerten in de Ziggo Dome en het Olympisch Stadion zijn natuurlijk geweldig maar het theater is voor mij heel speciaal, je komt heel direct in contact met het publiek, de fans zijn dichtbij en daardoor voelt het heel persoonlijk.”

Tino Martin brak in Nederland door met de hit ‘Jij Liet Me Vallen’. Later scoorde hij hits met ‘Later als ik groter ben’ en ‘Laat me leven’, in duet met Gerard Joling. Hij ontving twee Edison Awards en de Sena Performers Award. En afgelopen najaar was de zanger te zien is in het tv-programma De Beste Zangers van Nederland. Tijdens de avondvullende show speelt Tino Martin zijn grootste hits en wordt hij begeleid door zijn eigen orkest.