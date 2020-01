Elvana naar de Nieuwe Nor

Elvana is de belichaming van een uit de hand gelopen grap. Wat begon als een stel vrienden uit Noordoost-Engeland die op een verkleedfeest van een vriend een cover van Nirvana speelde met Elvis als frontman, heeft 4 jaar later Engeland compleet veroverd. Zo speelde ze in 2019 uitverkochte shows in O2 Shepherds Bush Empire, Nottingham Rock City en Manchester Albert Hall, evenals hoofdpodium optredens op Download Festival en 3 triomfantelijke Glastonbury-shows.

Frontman Elvis, die openlijk beweert dat hij waarschijnlijk niet de beste Elvis-imitator in de kamer is, bespeelt het publiek met humor en swagger. Het is een bizar maar fantastisch gezicht om te zien. De ‘King of Grunge’ draait zijn heupen vrij bovenop een versterker onder luid gejuich van zijn aanbiddende menigte.

Elvana komt op 09 april naar de Nieuwe Nor in Heerlen.