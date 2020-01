Postuum album Mac Miller aangekondigd

De familie van Mac Miller heeft aangekondigd dat er een nieuw album van de rapper uit gaat komen. Twee dagen voordat hij 28 zou zijn geworden verschijnt op 17 januari ‘Circles’. Mac Miller overleed in 2018 op 26-jarige leeftijd. Net voor zijn dood bracht de rapper het album Swimming uit. ‘Circles’ werd tegelijkertijd met ‘Swimming’ opgenomen. Op verzoek van zijn familie werd Circles toch afgemaakt door producer van beide projecten, Jon Brion.

Via de Instagram pagina van de rapper laat de familie weten: “At the time of his passing, Malcolm was well into the process of recording his companion album to Swimming, entitled Circles. Two different styles complementing each other, completing a circle – Swimming in Circles was the concept. […] This is a complicated process that has no right answer. No clear path. We simply know that it was important to Malcolm for the world to hear it”