Amsterdam Klezmer Band komt met nieuw album

De Amsterdam Klezmer Band komt op 21 februari met een nieuw album, ‘Fortuna’. Een rauwe rand, spannende lagen en het authentieke spelplezier: Producer Stefan Schmid trekt op de nieuwe plaat de doorgewinterde ziel van de Amsterdam Klezmer Band open.

Schmid: “In wezen gaat het over broederschap. Bijna een kwart eeuw zijn ze samen. Een goeie dosis gotspe en de Amsterdamse smoel, dat is de Amsterdam Klezmer Band in een notendop”.

Voor het eerst in haar bestaan heeft de band een producer uitgenodigd om een volledige plaat in banen te leiden. Gecharmeerd door Schmids wens om onderlinge patronen te doorbreken en de comfort zone los te laten, gaf de zevenkoppige klezmerformatie hem de vrije hand om zijn invloed te laten gelden. Het resultaat wordt binnenkort uitgebracht: ‘Fortuna’.

Stefan Schmid: “Ik heb in het maakproces geprobeerd de goede kant van het samenwerken op te tillen”. Zo gaf hij alle bandleden de opdracht om een nummer specifiek voor een andere bandgenoot te schrijven. Daardoor waren ze genoodzaakt om elkaar weer eens écht te beschouwen. Tijdens het maakproces van ‘Fortuna’ viel tot ieders schrik

accordeonist Theo van Tol vlak voor de opnames om gezondheidsredenen voor langere tijd uit. Zijn vervangster Ellen van Vliet heeft de AKB uit de brand gered. Ze speelt met enorme kracht en een ijzersterke timing.

De Amsterdam Klezmer Band bracht de afgelopen 20 jaar 15 albums uit en tourt nog altijd de hele wereld over. De manier van werken met Stefan Schmid was voor de band nieuw en verfrissend. ‘Fortuna’ heeft zich onder Schmids begeleiding ontwikkelt tot een uniek Amsterdam Klezmer Band album met speels ontregelende en cutting edge studio componenten. Wellicht dat de traditionele klezmer liefhebber zich af en toe achter de oren zal krabben. Dan heeft Schmid zijn werk goed gedaan. De AKB staat voor klezmer anno NU en in de toekomst!

Tourdata:

08-02-2020 Hedon, Zwolle

13-02-2020 Cul de Sac, Tilburg

14-02-2020 Luxor Live, Arnhem

21-02-2020 Beest, Goes

28-02-2020 Vera, Groningen

29-02-2020 Lantaren Venster, Rotterdam

25-09-2020 Paard, Den Haag

01-10-2020 Ekko, Utrecht

02-10-2020 De Spot, Middelburg

03-10-2020 Neushoorn, Leeuwarden

08-10-2020 Mezz, Breda