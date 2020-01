Selena Gomez – Rare

Na een behoorlijk aantal singles te hebben uitgebracht, is Selena Gomez na vijf jaar weer terug met de opvolger van ‘Revival’ uit 2015.

Selena Gomez begon haar carrière niet als zangeres, maar als actrice in verschillende kinderseries, waarvan de bekendste Wizards Of Waverly Place was. Daarna besloot ze de muziek in te gaan. Daarin is ze zeker niet de enige, denk bijvoorbeeld ook aan Ariana Grande en Miley Cyrus. Met het nummer ‘Come And Get It’ werd ze bekend als zangeres bij het grote publiek. Intussen heeft de zangeres nu dus een derde album toegevoegd aan haar discografie met ‘Rare’.

Op het nieuwe album staan een aantal nummers die ze geschreven heeft naar aanleiding van haar breuk met Justin Bieber in 2018. Tussen dit en haar vorige plaat heeft ze behoorlijk wat succesvolle singles uitgebracht waaronder ‘Bad Liar’ en ‘Back To You’. Gomez zegt dat ze verreweg het meest trots is op deze plaat. Er zijn ook twee gastartiesten te vinden op de plaat namelijk 6lack en Kid Cudi. Het album lijkt alleen toch een beetje op dezelfde beat door te gaan, wat jammer is. Tekstueel is het album wel erg sterk. De betekenissen zijn mooi, maar de beat waarop ze gezet zijn is nou niet bepaald sterk, zelfs een beetje vlakjes.

Bij dit album dus niet één bepaald instrument of nummer dat er uitspringt, maar echt de teksten. Op bijvoorbeeld ‘People You Know’ wordt de harde werkelijkheid verwoord van ‘’vrienden’’ en hoe die je kunnen laten vallen en doen alsof je niet meer bestaat. ‘’We used to be so close, but people can go from people you know to people you don’t. And what hurts the most is that people can go from the people you know to people you don’t. Het nummer ‘Ring’ valt ook op bij het beluisteren van ‘Rare’. Dit is niet gebaseerd op diezelfde beat die je door het album heen hoort. Muzikaal is dit met afstand het meest interessante nummer van het album.

Voor de fans van haar, van de hedendaagse top 40 zal dit een prima album zijn en ook voor de radiozenders die zich voornamelijk focussen op top 40 muziek is er genoeg te kiezen. Al zou dit album bij mij geen speeltijd meer krijgen, maar dat is puur een kwestie van smaak. Origineel en vernieuwend is het muzikaal allemaal niet, tekstueel erg goed. Voor Selena Gomez en aanhang een prima album. (6/10) (Interscope Records)