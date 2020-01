11 januari, de verjaardag van Jamelia

Kennen we haar nog, Jamelia? De op 1 januari 1981 in Birmingham geboren zangeres had in 2004 een hit met de single ‘Superstar’. Heel even was ze dat, want haar single stond 20 weken in de top 40 en bereikte de 3e plaats in de hitlijst. Haar volgende single gebruikte ze om haar publiek te bedanken, ‘Thank You’, en daarna had ze geen singles meer in de top 40.

In thuisland Engeland lukte het haar nog met maar liefst 12 singles in de top 50 te geraken maar na 2007 stopte het daar ook voor haar. Ze trouwde, kreeg haar tweede kind en scheidde. Vandaag wordt ze 38 jaar, wellicht een mooie leeftijd om vanaf heden mee te doen aan de verschillende revival-tours, die zeker in de UK enorm populair zijn.