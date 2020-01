Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Dream Theater in AFAS Live.

Concerttip zaterdag 11 januari: Dream Theater in AFAS Live

De show is onderdeel van het Europese deel van The Distance Over Time Tour – Celebrating 20 Years Of Scenes From A Memory. De band speelt in een avondvullend programma het volledige album ‘Metropolis Part 2: Scenes From a Memory’ in combinatie met werk van hun laatste album ‘Distance Over Time’ en meerdere klassiekers uit hun oeuvre.

Na een zeer succesvol eerste deel van hun The Distance Over Time Tour – Celebrating 20 Years Of Scenes From A Memory in Noord-Amerika komt Dream Theater nu ook naar Europa met de bijna drie uur durende show. De band speelt shows in 16 landen, waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Zowel Dream Theater fans van het eerste uur als nieuwe fans kunnen zich verheugen op een bijzondere nooit eerder vertoonde show. Waarin ‘Metropolis Part 2: Scenes From a Memory’ in zijn geheel, vele klassiekers en werk van hun laatste album ‘Distance Over Time’ gespeeld gaan worden. De show is een nieuwe kans om ‘Scenes From a Memory’ voor het eerst in zijn geheel live te ervaren.

Gitarist John Petrucci zegt over de show en het nieuwe album: “The response to ‘Distance Over Time’ has been overwhelmingly positive and we are really looking forward to playing some of the songs from that album live for our European audiences in an ‘Evening With Dream Theater’”

Op het 14e studioalbum ‘Distance Over Time’ laat Dream Theater horen dat ze na ruim 30 jaar nog altijd relevant zijn. Op de dag dat het album uitkwam stond het direct op nummer één in de iTunes Top Album Chart. De plaat is onder de fans dan ook nu al als klassieker bestempeld.