8 januari, de verjaardag van Elvis Presley

Elvis Presley, geboren op 8 januari 1935 te Tupelo, Mississippi, zou vandaag 85 jaar geworden zijn. Presley, Amerikaans zanger, muzikant en acteur wordt bestempeld als een van de meest significante, culturele iconen van de 20e eeuw, zijn bijnaam is ‘The King of Rock and Roll’ of simpelweg ‘The King’.

Elvis maakte deel uit van een tweeling. Zijn broertje, Jesse Garon, kwam levenloos ter wereld. Zijn liefhebbende, hardwerkende ouders Vernon en Gladys Presley hadden weinig geld en verhuisden regelmatig. Elvis was zeer toegewijd aan zijn ouders, vooral zijn moeder Gladys. Het geloof in God was sterk aanwezig in huize Presley, Elvis ging regelmatig naar de First Assembly of God kerk, alwaar de gospelmuziek hem dusdanig interesseerde dat het later grote invloed op hem zou krijgen.

Op 10-jarige leeftijd kreeg Elvis Presley zijn eerste gitaar en kort daarna had hij zijn eerste kennismaking met muzikaal succes toen hij tijdens de Mississippi Alabama Fair and Dairy Show de tweede prijs won met het nummer ‘Old Shep’. Toen hij in 1953 afstudeerde had hij diverse baantjes om zijn muzikale droom te kunnen verwezenlijken. Elvis werkte als vrachtwagenchauffeur voor de Crown Electric Company toen hij datzelfde jaar besloot om een plaatje te maken in de (inmiddels legendarische) Sun Studio, waar iedereen voor een paar dollar een liedje kon laten opnemen.

Elvis zong de nummers ‘My Happiness’ en ‘That’s When Your Heartaches Begin’. Marion Keisker, toendertijd werkzaam als studiosecretaresse, was zó onder de indruk van de jonge Elvis dat ze zijn naam direct opschreef. Volgens haar had Elvis “iets bijzonders”. Na veel aandringen van Keisker besloot Sun Records-eigenaar Sam Phillips Elvis uit te nodigen. Presley nam in juli 1954 zijn eerste officiële single ‘That’s all Right Mama’ op. Toen de single voor het eerst gedraaid werd op het lokale radiostation was het gelijk een enorm succes. Elvis ging al snel optredens verzorgen waardoor zijn populariteit snel groeide. Tom Parker (Andreas Cornelis (‘Dries’) van Kuijk), beter bekend als ‘The Colonel’, was zeer geïnteresseerd in de zanger en kon Elvis overtuigen om hem als manager aan te nemen.

De eerste stap die Parker ondernam was om Elvis een contract te laten ondertekenen bij het RCA Victor platenlabel. Sam Philips kreeg voor de ondertekening $35.000, (toendertijd een recordbedrag) waarmee hij ook alle rechten overdroeg naar RCA. Al snel had Elvis zijn eerste nummer 1-hit te pakken met ‘Heartbreak Hotel’, alsmede zijn eerste nummer 1 album ‘Elvis Presley’, en tekende hij een contract bij Paramount Pictures, een goed jaar dus, 1956. Binnen korte tijd was Elvis overal te zien en te horen, op de radio, tv en in de bioscoop. Zijn eerste film, ‘Love Me Tender’ (1956), was een kassucces.

Zelfs zijn militaire dienstperiode kon de carrière van Elvis niet stoppen. In 1957 ontving hij zijn oproep, in maart van dat jaar mocht hij zijn plunjezak ophalen. Elvis maakte toen de oversteek naar Duitsland alwaar hij ongeveer 1,5 jaar van zijn diensttijd zat. Kort nadat hij in Europa arriveerde overleed zijn geliefde moeder Gladys. Hij kreeg verlof en keerde terug naar Memphis voor de begrafenis. Diep bedroefd door haar dood ging hij weer het leger in, alwaar zijn leed werd verzacht toen hij de jonge Priscilla Beaulieu ontmoette. Toen hij in 1960 afzwaaide, pakte hij zijn muzikale carrière weer op en stond hij al snel weer aan de top van de hitlijsten met de soundtrack van zijn film ‘GI Blues’. Hij bleef muziek opnemen en acteren in films als ‘Blue Hawaii’ (1961), ‘Girls! Girls! Girls!’ (1962) en ‘Viva Las Vegas’ (1964). Ondanks dat zijn films door critici vaak afgekraakt werden zorgden ze voor winst en de soundtracks verkochten goed.

Eind jaren ’60 begon het filmsucces terug te lopen. Om te bewijzen dat hij nog steeds de ‘King of Rock & Roll’ was, nam hij in 1968 zijn eerste tv-special op getiteld ’68 Comeback’. Het publiek was uitzinnig door zijn energieke optreden dat hem liet zien als talentvolle zanger en gitarist. Rond die tijd had zijn privé even ook een opleving, hij trouwde in 1967 met Priscilla Beaulieu en het paar kreeg het jaar erop een dochter, Lisa Marie. Helaas zou deze opleving van korte duur zijn. Begin jaren ’70 stortte het huwelijk in elkaar. Het paar vroeg in 1973 echtscheiding aan en Priscilla kreeg de voogdij over Lisa Marie.

Op muzikaal gebied ging het de zanger wel nog voor de wind, op 14 januari 1973 gaf hij het concert ‘Aloha from Hawaii’, dat wereldwijd bekeken werd door (een geschatte) 1 miljard kijkers. Elvis Presley had buiten de scheiding ook nog andere problemen, inclusief een groeiende verslaving aan voorgeschreven medicijnen. Ook worstelde de – ooit slanke – rocker met een gewichtsprobleem, zijn destructieve levensstijl zorgde ervoor dat hij in 1973 in het ziekenhuis terecht kwam vanwege drugs-gerelateerde gezondheidsklachten. Ondanks zijn persoonlijke problemen bleef Elvis een graag geziene gast in Las Vegas en op tournee. Zijn laatste concert gaf hij in juni 1977, in Indianapolis, Indiana. Na het concert keerde hij terug naar Graceland om zich te gaan voorbereiden op weer een tournee.

Ergens in de ochtend van 16 augustus 1977 werd door zijn toenmalige vriendin Ginger Alden het levenloze lichaam van Elvis gevonden in de badkamer van zijn huis. Elvis was op 42-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van hartfalen. Later kwamen de geruchten op gang dat Elvis gestorven zou zijn door het overmatig gebruik van drugs, iets dat tot op heden nog steeds niet bewezen is. Elvis werd onder grote belangstelling begraven op zijn landgoed Graceland naast zijn moeder Gladys en zijn oma Minnie Mae Hood Presley.

Tijdens zijn verbazingwekkende carrière zorgde Elvis Presley voor het populair maken van de Rock & Roll-muziek in Amerika. Elvis won 3 Grammy Awards, dit voor gospelmuziek. Elvis had 18 nummer 1 singles en ontelbare gouden en platina platen. Hij was een van de eerste artiesten die toetrad tot de Rock and Roll Hall of Fame. Elvis is buiten de Rock & Roll erkend voor bijdrages in diverse muziekstijlen, in 1998 trad hij postuum toe tot de Country Music Hall of Fame; drie jaar later tot de Gospel Music Association’s Gospel Music Hall of Fame.

Na zijn dood bleef Elvis een van de beroemdste en populairste wereldsterren. De afgelopen jaren kwamen er talloze documentaires uit over het leven van de rocker, inclusief de film ‘This is Elvis’, ‘Elvis The Movie’ (met Kurt Russel als Elvis) en een uit 2005 daterende mini-serie met in de hoofdrol Jonathan Rhys-Meyers als Elvis. Presley’s landgoed Graceland is een bedevaartsoord geworden, talloze fans van over de gehele wereld bezoeken jaarlijks het landgoed, in het bijzonder rond Presley’s verjaardag en zijn sterfdag.