Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Iris Hond in Stadsgehoorzaal Vlaardingen.

Concerttip woensdag 8 januari: Iris Hond in Stadsgehoorzaal Vlaardingen

Iris Hond heeft zich door de jaren heen bewezen als pianiste van wereldniveau en met haar levensverhaal als 14-jarig dakloos meisje, duizenden mensen in vervoering gebracht. In haar nieuwe muzikale voorstelling ‘Home’ gaat ze op zoek naar mensen met een bijzondere thuissituatie. Van gevangenen tot een nomadenstam. Laat je ontroeren, inspireren en meevoeren!