Concerttip vrijdag 3 januari: Van Dik Hout in Paradiso

Het is een prachtige traditie geworden: het nieuwe jaar inluiden met Van Dik Hout in Paradiso. De laatste jaren verkocht het concert ruim voor tijd uit en dat is te danken aan een band die al meer dan 25 jaar aan de top van de Nederpop opereert. Met nog steeds in de gelederen: Martin Buitenhuis (zang), Benjamin Kribben (bas), Dave Rensmaag (gitaar) en Sandro Assorgia (gitaar). Al een kwart eeuw wordt de band geroemd om hun pure Nederpoprock met poëtische teksten. Hoewel ze vrijwel alles hebben bereikt in het Nederlandse muzieklandschap, blijft Van Dik Hout hongerig en vernieuwen ze zichzelf muzikaal wanneer nodig.