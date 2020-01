3 januari, de verjaardag van Thomas Bangalter

Thomas Bangalter, geboren op 3 januari 1975 te Parijs, viert vandaag zijn 45e verjaardag. Veel mensen zullen nu zeggen, “Thomas Bangalter? Nog nooit van gehoord”, maar als ik zeg dat hij de helft is van het Franse elektro-pop duo Daft Punk, dan gaat er wel een lampje branden. Buiten Daft Punk is hij ook bekend van het trio Stardust, het duo Together en als solo-artiest, hij is verantwoordelijk voor composities behorende bij de film ‘Irréversible’.

Met Daft Punk scoorde hij al een aantal grote hits, waaronder ‘One More Time’, ‘Harder, Better, Faster, Stronger’, en natuurlijk de wereldhit ‘Get Lucky’ (feat. Pharrell Williams & Nile Rodgers).