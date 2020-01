Chef’Special terug met nieuw album: ‘Unfold’

Op 6 maart verschijnt het nieuwe album van Chef’Special. De opvolger van het met platina en met een Edison bekroonde ‘Amigo’ heet ‘Unfold’. Het nieuwe album wordt vandaag voorafgegaan door de single ‘Trouble’. Deze is meteen uitgeroepen tot Topsong bij Radio 2, Megahit bij 3FM en staat wereldwijd maar liefst in 24 New Music Friday playlists van Spotify. In maart start Chef’Special ter promotie aan een Europese tour, waarvan een reeks Nederlandse shows al is uitverkocht.

Voor het tien tracks tellende nieuwe album ‘Unfold’, dat geproduceerd is door gitarist Guido Joseph, keerde Chef’Special terug naar de thuisbasis Haarlem. Zelfreflectie is het thema, vooruitkijken en verbinden zijn het motto op dit in Haarlem opgenomen vierde Chef’Special-album. De single ‘Trouble’ wordt voorafgaand aan het album uitgebracht en is exemplarisch voor die richting; een pakkend en aanstekelijk bandgeluid, met voor wie goed luistert een serieuze tot nadenken stemmende tekst.

Quote band: “Voor het maken van ‘Unfold’ zijn we zo dicht mogelijk bij onszelf gebleven. Door het album ditmaal zelf te produceren is het gelukt om zowel tekstueel als muzikaal een heel persoonlijk album te maken. We zijn erg trots op het resultaat, en hebben het gevoel dat het gelukt is om onszelf uit te dagen en nieuwe wegen te verkennen.”

Of Chef’Special nu in het voorprogramma van ‘Twenty One Pilots’ door Amerika tourt, op de hoofdpodia van Pinkpop, Sziget of Lowlands staat, dan wel in een uitverkochte AFAS Live of Ziggo Dome; het volledige publiek gaat door de ontwapenende en opzwepende optredens voor de bijl. De tournee ter promotie van Unfold brengt de band richting Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Zwitserland en Tsjechië. Ook staat Chef’Special in 2020 onder meer op Concert At SEA, Paaspop en Zwarte Cross.

Chef’Special scoorde hits met nummers als het met goud bekroonde ‘Amigo’, de platina single ‘Nicotine’ en de triple platinum klassieker ‘In Your Arms’. ‘In Your Arms’ stond meer dan een jaar in de Nederlandse singles top 100 en is samen met de andere Chef’Special hits nog altijd goed voor miljoenen streams op Spotify.