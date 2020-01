Gary Moore – Live From London

Van de in februari 2011 helaas veel te vroeg plotseling overleden gitaarlegende Gary Moore uit Ierland komt eind januari 2020 het live album ‘Live From London’ uit. Provogue Records zal het album op zowel CD als (dubbel) Vinyl, in verschillende kleuren, uitbrengen.

Het album is op 2 november 2009 opgenomen in London’s Islington Academy, 14 maanden voor zijn plotseling overlijden. Gary Moore is wereldwijd vooral bekend vanwege zijn in 1990 uitgebrachte album ‘Still got the Blues’, waarvan ook hierop enkele pareltjes zijn te beluisteren. Naast zijn (meer recentere) blues werk staat Gary ook bekend om zij bijdrage aan Thin Lizzy, zijn rock-periode met vele pareltjes als ‘Empty Rooms’ en zijn hits samen met Phil Lynott (waaronder ‘Out in the Fields’ en ‘Parisienne Walkways’).

De zang op opener ‘Oh Pretty Woman’ klinkt een beetje buiten adem maar muzikaal gezien brengt Moore hier een hele lekkere versie van het nummer. Van zijn laatste studioalbum ‘Bad for you Baby’ komt titeltrack ‘Bad for you Baby’. Maar echt lekker los gaat het bij het uptempo country-blues gitaarnummer ‘Down the line’, waar Gary zijn meer dan snelle vingers over zijn gitaar laat glijden. Het origineel van ‘Since I met you Baby’ is opgenomen door Ivory Joe Hunter rond 1954. BB King en Gary Moore hadden er een bescheiden hitje mee in 1992, dat ook werd opgenomen op het live album.

‘Have you Heard’ is een nummer van blueslegende John Mayal. Het stond op het album ‘Close as you Get’ van Gary Moore uit 2007. Een typisch slow blues gitaar nummer en Moore brengt het met lekkere solo’s. Van Gary’s wereldwijd meest bekende album ‘Still got the Blues’ brengt de gitarist ‘All your love’. Een schitterende versie van dit nummer. ‘The Mojo (Boogie)’ is ook overgenomen van het album ‘Bad for you Baby’. Dit nummer is van een van Gary’s voorbeelden, J.B. Lenoir. Een nummer van Donny Hathaway is ‘I love you more than you’ll ever know’. In 2013 ook opgenomen door Joe Bonamassa met Beth Hart (‘Live in Amsterdam’). Hoewel ik liefhebber van Beth’s stem ben gaat mijn voorkeur absoluut uit naar deze versie. Gary staat niet bekend als een begenadigd zanger maar luister hier maar eens naar. Zo veel gevoel, ditmaal maakte Moore er een juweeltje van.

‘Too Tired’ komt wederom van zijn meest bekende album. Het origineel is van Johnny ‘Guitar’ Watson en Gary is in Londen duidelijk in zijn element, aangevuld met een hele fijne Hammond sound. ‘Still got the blues’ mag natuurlijk niet ontbreken: Gary’s ‘Anthem’. Hier is verder niets aan toe te voegen, maar moet je gewoon van genieten. ‘Walking by myself’is een nummer van blues-zanger, gitarist en bluesharpspeler Jimmy Rogers uit 1954. Een steevaste meezinger tijdens iedere live show van Gary en ook ditmaal is dat het geval.

‘The blues is alright’ is een nummer van Gary’s ‘After Hours’ album. Het is geschreven door Little Milton. Als ze het niet al waren komt hier de band op stoom. ‘Parisienne Walkways’ daarna werd steevast gespeeld tijdens de optredens van Gary. Met een aparte intro, overgaand in het oh zo bekende rifje van dit nummer. Hoewel ik bij dit nummer de zang van Philip Lynott prefereer, is ook dit een uitstekende versie. Moet je altijd blij zijn met weer een extra live registratie van een overleden artiest? Voor ‘Live From London’ wordt dat een volmondig ja! Voor Gary Moore fans een must have. (8/10) (Provogue Records)

Gary Moore wordt samen met Phil Lynott herdacht op 31 januari en 1 februari tijdens Remember Phil & Gary in De Cultuurfabriek in Culemborg en in De Bosuil in Weert.