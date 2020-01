Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Nieuwjaarsconcert 2020 in Het Concertgebouw.

Concerttip woensdag 1 januari: Nieuwjaarsconcert 2020 in Het Concertgebouw

De Nieuwjaarsconcerten van het Nederlands Blazers Ensemble zijn een ware traditie geworden. Dit jaar staat de 250e verjaardag van Beethoven centraal.

De Nieuwjaarsconcerten van het Nederlands Blazers Ensemble zijn inmiddels net zo onlosmakelijk verbonden met nieuwjaarsdag als skischansspringen en de Weense wals. Een verrassend muzikaal feestje, met onverwachte gasten, bijzondere verhalen en nieuwe composities van jonge componisten.

In de pers

De pers schreef over het Nieuwjaarsconcert: “Er is nauwelijks een leukere manier te bedenken het nieuwe jaar in te gaan dan met het Nieuwjaarsconcert van het Nederlands Blazers Ensemble in Het Concertgebouw. Elk jaar weer is het een vrolijke bende, al zijn de weemoed en de diepgang nooit ver weg, en elke keer is er na afloop weer de verzuchting: waren alle mensen op aarde maar muzikanten, want dan zou er nooit meer oorlog zijn.”