De leukste concerten in Zuid-Holland in januari 2020

Ben je een liefhebber van lekkere live muziek? Ben je op zoek naar wat leuks te doen? Dan ben je hier aan het juiste adres! De redactie van Maxazine Zuid-Holland laat je hier hun tips achter voor een fijne avond live muziek in Zuid-Holland, de komende maand!

● 01 januari: The Doors in Concert in de Kroepoekfabriek, Vlaardingen

Het was hoog tijd om The Doors in Concert uit te nodigen! Op veler verzoek staan ze op vrijdag 3 januari in De Kroepoekfabriek. Terug naar de iconische tijd waarin Morrison, Manzarek, Krieger en Densmore grenzen verlegden en ‘far out!’ waren.

Meer info

● 04 januari: The Dirty Daddies in het Paard, Den Haag

Met meer dan 500 shows in de benen is de kans dat je nog nooit van The Dirty Daddies gehoord hebt klein. Ter voorbereiding kun je je keel beter alvast smeren, want Nederlands grootste coverband vuurt ontelbaar veel hits met ongeëvenaard enthousiasme op je af .

Meer info

● 08 januari: Iris Hond in de Stadsgehoorzaal, Vlaardingen

Iris Hond heeft zich door de jaren heen bewezen als pianiste van wereldniveau en met haar levensverhaal als 14-jarig dakloos meisje, duizenden mensen in vervoering gebracht. In haar nieuwe muzikale voorstelling Home gaat ze op zoek naar mensen met een bijzondere thuissituatie. Van gevangenen tot een nomadenstam. Laat je ontroeren, inspireren en meevoeren!

Meer info

● 11 januari: The Billy Joel Experience in Bibelot, Dordrecht

Billy Joel behoort tot de meest succesvolle artiesten uit de popgeschiedenis en heeft meer dan dertig top tien hits op zijn naam staan. Van een klassieke meezinger zoals ‘The Pianoman’ tot rock & roll met ‘Only The Good Die Young’.

Meer info

● 17 januari: Time Bandits in in Cultuurpodium De Boerderij, Zoetermeer

De Time Bandits zijn bekend geworden door hun authentieke jaren ’80 disco sound en de bijzonder hoge stem van de leadzanger Alides Hidding. De electro-disco-funk band van Nederlandse bodem scoorde in de jaren ’80 hit na hit. In 1982 ging hun megahit ‘I’m Specialized In You’ de hele wereld rond. De rest is muziekgeschiedenis.

Meer info

● 18 januari: 40UP in Gebr. De Nobel, Leiden

De mooiste muziek van de afgelopen 40 jaar, alle originele videoclips op grote schermen én een dansvloer vol vriendinnen en vrienden?! Dat is 40UP! Zet zaterdag 18 januari alvast met feestelijke letters in je agenda want dan dansen we weer naar hartelust in Gebr. De Nobel tijdens 40UP. Mis dit grote feest der herkenning niet en tot dan!

Meer info

● 19 januari : A Bowie Celebration in het Paard, Den Haag

Op 19 januari verandert het PAARD voor een avond in een tempel voor the ‘Thin White Duke’; David Bowie. En wie nu beter om deze viering te begeleiden dan een selectie muzikanten die tientallen jaren het podium met hen deelden, en speelden op enkele van zijn allerbeste platen?

Meer info

● 21 januari: John Medeski in LantarenVenster, Rotterdam

Toetsenist John Medeski betovert met solo pianoconcerten die hijzelf omschrijft als “jazz, in die zin dat dingen voorlopig open blijven.” Je hoort zijn klassieke opleiding en passie voor pop maar ook zijn bewondering voor jazziconen als Thelonious Monk.

Meer info

● 24 januari: New Cool Collective in het Paard, Den Haag

Al meer dan een kwart eeuw grooven de mannen van New Cool Collective de sterren van de hemel. Moeiteloos shaken ze salsa, jazz, dance, latin, afrobeat en boogaloo tot een overheerlijke cocktail.

Meer info

● 25 januari: Jan Akkerman Band in Cultuurpodium De Boerderij, Zoetermeer

Wat kunnen we nog zeggen over gitaaricoon Jan Akkerman? Winnaar van de Gouden Harp, Ridder in de orde van Oranje Nassau en door het Engelse blad Melody Maker uitgeroepen tot beste gitarist ter wereld.

Meer info