Win kaarten voor Gilbert O’Sullivan in Muziekgebouw Eindhoven

Gilbert O’ Sullivan komt in 2020 voor een eenmalig concert naar Nederland en treedt op in de grote zaal van Muziekgebouw Eindhoven op zaterdag 1 februari. De legendarische singer-songwriter, bekend van diverse hits in de jaren zeventig, bracht onlangs een nieuw album uit. De titel van deze langspeler luidt heel toepasselijk ‘Gilbert O’Sullivan’. Met zijn solovoorstelling ‘Just Gilbert’ zal hij zowel oude als nieuwe hits ten gehore brengen in Eindhoven.

Wil je kaarten winnen voor dit concert? Like dan Maxazine en beantwoord onder het bericht de volgende vraag: “Met welk lied noteerde Gilbert zijn eerste notering in de Nederlandse hitlijsten?”*

