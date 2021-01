Vices Inc – An Everyday Hero

Vices Inc is een female fronted poppunk / alternatieve rockband die in 2019 werd opgericht in Portland, Maine, VS. Beïnvloed door de punkrock-, emo- en metal-scene uit de jaren 2000, neemt Vices Inc die invloeden op zich, met een moderne twist. Het album ‘An Everyday Hero’, is het debuut dat op de valreep van 2020 nog werd uitgebracht.

Sinds het uitbrengen van hun eerste single in december 2019 hebben ze nu nog twee extra singles uitgebracht, een E.P. en nu dus een volledig album, allemaal in 2020. ‘An Everyday Hero’ opent met ‘Like It’s The Last Time’, dat er in klapt als een female fronted Greenday; Een sterke opener van de punkrockers.

Het album is over het algemeen genomen gewoon een strak album. Een van de beste nummers van het album is ‘Catch Me If You Can’, waarbij hier en daar richting de oude Police gedacht mag worden, in positieve zin. Het is een catchy nummer met een beat die blijft hangen. Dit is toch wel een van de nummers die er voor zorgen dat je het album vaker wil horen.

Titeltrack ‘An Everyday Hero’ zou je muzikaal gezien wellicht niet tussen de rest van de nummers zou verwachten. Het lijkt op iets dat voor ons wellicht ietwat herkenbaar overkomt. Nee, het is geen cover, ook geen plagiaat, maar klinkt in het intro vrij naar Anouk’s ‘Are You Kidding Me’, hoewel de stem wat meer doet denken aan Dolores O’Riordan van The Cranberries. Het is een nummer dat blijft hangen. Een nummer dat de plaat net iets verfrissend maakt.

Een klein minpuntje is voor mij ‘Your Pictures Burn The Brightest’. Waarom die grunts door het nummer heen. Het nummer zelf staat als een huis, maar die grunts breken het net weer af, jammer. Wellicht hadden ze het nummer beter achterwege kunnen laten, maar ach, ‘An Everyday Hero’ is gewoon een lekker album. De band doet met het album gewoon wat het moet doen.

Vices Inc levert op ‘An Everyday Hero’ kwaliteit. ‘An Everyday Hero’, ‘Catch Me If You Can’ en ‘Far From Typical’ hebben van ‘An Everyday Hero’ iets moois gemaakt. De punrockscene heeft er een geduchte nieuwe band bij om in de gaten te houden en levert een plaat om opnieuw op te zetten. Dat zeker. (8/10) (Southie Heights Records)



