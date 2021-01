Full Concert: Rush live @ The Molson Amphitheatre, Canada (1997)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn voorlopig niet meer mogelijk, dit door de verscherpte maatregelen. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Rush.

Op 30 juni 1997 gaf Rush een concert in The Molson Amphitheatre in Ontario, Canada. De band is zeer succesvol geworden in het progressieve hard rock genre, eerder speelden ze blues rock a la Led Zeppelin, dit is te horen op hun debuut album ‘Rush’ (1974). Na een paar succesvolle albums bracht Rush in 1976 het album ’2112′ uit, dit na een lange periode van eindeloos touren. Alle Rush’ albums verkochten beter dan hun voorgangers (prog metal classics als ‘A Farewell to Kings’, ‘Hemispheres’, ‘Permanent Waves’), en toen ze in 1981 ‘Moving Pictures’ uitbrachten was de band ondertussen een van de grootste rockbands ter wereld.

Gedurende de jaren ’90 keerde de band terug naar hun oude geluid met albums als ‘Counterparts’ (1993). Wereldwijd speelden ze in volle stadions tot de band in 1997 besloot om een pauze in te lassen. Na ‘Vapor Trails’ (2002), ‘Feedback’ (2004), ‘Snakes & Arrows’ (2007) verscheen in 2012 hun 20e studio album ‘Clockwork Angels’.

Op 7 januari 2020 overleed Rush-drummer Neil Peart op 67-jarige leeftijd aan een hersentumor.

Kijk luister en geniet hieronder van Full Concert: Rush live @ The Molson Amphitheatre (1997).