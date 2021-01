Heavy AmericA beschrijft Verenigde Staten op ‘Generation Lame’

Het Boston-powertrio Heavy AmericA maakt volgens eigen zeggen “elk genre rock”. De band, bestaande uit Michael T.

Seguin (zang, gitaar), Budd Lapham (bas, zang) en Dan Fried (drums, zang) heeft jarenlange ervaring en een uniek en breed rockgeluid. Het is dan ook onmogelijk ze in een specifiek genre te plaatsen.

Heavy AmericA is opgericht in 2014 en bracht in 2015 hun titelloze debuut-EP uit, gevolgd door twee singles in 2016, ‘Up For Air’ en ‘Full Load Amps’, als voorbode van hun debuutalbum ‘Now’ uit 2017. De single van dat album, ‘Pray For Me’, zorgde ervoor dat de band een plek kreeg op het Matrix Music Festival en een Akademia Music Award ontving voor Best New Rock Song, met meer dan een miljoen views en streams wereldwijd. Het succes van de single leidde tot een enorme radiocampagne voor het album en twee optredens bij SXSW en het Hard Rock Cafe in Boston.

In de twee jaar erna kwamen de releases ‘Easy Killer’ en ‘Motor Honey (Peace)’ en een reeks shows in New England en een Limelight-nominatie voor Best Rock Band, Boston 2019. Temidden van de covid pandemie bracht Heavy AmericA hun single ‘If You Care’ uit, een lied over depressie, isolatie en de hoop niet opgeven.

Met verschillende aankomende shows is Heavy AmericA van plan om van 2021 een druk jaar voor de band te maken. Voor de fans komt begin dit jaar een livestream van een concert, waarin de nadruk op nieuw materiaal ligt. Hun nieuwe single ‘Generation Lame’ is daarvan een goed voorbeeld, een protest tegen het overmatige geweld in de Verenigde Staten en de polarisatie die daar nu plaats vindt. Saillant detail is dat het nummer al is opgenomen voor de bestorming van het Capitool. Hoe relevant kan je zijn.