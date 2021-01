Gráinne Duffy – Voodoo Blues

De in het Ierse Castleblayney, Co. Monaghan geboren Gráinne Duffy is al van kindsheid af bezig met muziek. Ze is een van zeven broers en zussen en al jong zong ze in het plaatselijke koor. Met haar zussen vormde ze een band en na het behalen van een graad in muziek zong ze als sessiemuzikant bij de diverse bands in Frankrijk en Italië.

In 2007 ging Graínne solo, ze bracht haar debuutalbum ‘Out Of The Dark’ uit, wat haar een jaar later een plaats opbracht bij het Glastonbury Festival. In de loop van de jaren verschenen regelmatig goed ontvangen cd’s, toerde zij met haar eigen band over de wereld en vergaarde zo links en rechts prijzen en nominaties.

Onlangs verscheen haar vijfde album ‘Voodoo Blues’, waarop zij een mooie mix van blues, rock en soul laat horen, waarbij ook Keltische invloeden te horen zijn. De tien nummers op de cd zijn van de hand van Gráinne Duffy en Paul Sherry, de gitarist in haar band. Drummer Troy Miller, die ook op Hammondorgel te horen is, vult beiden aan. Met de titelsong ‘Voodoo Blues’ vallen Duffy en haar uitstekende band meteen in huis en geven ermee een stevig rockend visitekaartje af.

Met ‘Mercy’ wordt een klein beetje gas teruggenomen, waarmee zij duidelijk maakt wat haar vocale capaciteiten zijn. Andere nummers die een speciale vermelding verdienen zijn ‘Roll It’, dat aan John Fogerty doet denken, het rustige(re) ‘No Matter What I Do’ en het positieve ‘Shine’. Een prima cd. (8/10) (eigen beheer)