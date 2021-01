Heart eyed komt met nieuwe single ‘Savers’

Rapper Heart eyed werd geboren in Lowell, Massachusetts en woonde het grootste deel van zijn jeugd in het afgelegen, maar vrije, bosrijke New Hampshire, voornamelijk met zijn oudere broer of zus en alleenstaande, werkende moeder. Hij ging in die tijd vaak naar Boston om familie en vrienden te zien, en uiteindelijk verhuisde hij daar in 2019 alleen naar een huis waar heel vaak undergroundconcerten in de kelder werden gehouden. Een flinke opmaat naar de hiphop waar hij nu voor gaat.

Tegenwoordig woont hij in Zuid-Californië, waar hij tijdens zijn tijd in het Townsend House aan de westkant van Boston verschillende andere artiesten ontmoette. Onderweg heeft veel samenwerkingen met deze waanzinnig hardwerkende ploeg opgezet om samen hun muzikale stempel op de kaart te drukken.

De eerste (gelijknamige) single van de aankomende EP ‘Savers’ toont Heart eyed’s nieuwe polariserende benadering van de muziek als geheel waarmee hij wil doorbreken en inspireren. Zijn toon is diep, maar toch ietwat gereserveerd en dringt bijna te hard door de mix terwijl hij met een serieus nonchalante houding over de track spreekt. De drums, de 808 en de melodie vervullen hun rol perfect, terwijl de cleane, afnemende viool in en uit verdwijnt tussen de zware, auto-trillende bas, terwijl de percussie, hi-hats en snare de extreem pakkende bounce van het hele hiphop-nummer voltooien.