Deborah Parlor brengt debuutsingle ‘Closing Time’

Deborah Parlor is een zangeres en songwriter van Nederlandse bodem die een naam voor zichzelf aan het maken is in de wereld van Americana- en popmuziek. Deborah noemt zichzelf een “rebel at heart” en roept met haar songs, een mix van stoere Americana en country met eerlijke teksten en een internationale sound, een misschien wel ouderwets gevoel van vrijheid op.

Op 8 januari lanceert ze haar debuutsingle ‘Closing Time’, een nummer dat ze samen schreef met Ed Struijlaart en Peter Slager (Bløf). Ondertussen werkt ze samen met muzikant en producer JB Meijers (Ilse Delange, Barry Hay) aan haar debuut EP die voor later dit jaar gepland staat. De Amsterdamse Deborah is geen vreemde op het podium en werkt al jaren in de muziekindustrie als schrijfster en uitvoerend artiest. Ze groeide op omringd door muziek en theater en wist al jong dat dit de passie was waar ze haar leven mee wilde vullen.

Na haar conservatoriumopleiding startte ze enthousiast met verschillende producties en tourtjes in binnen en buitenland – ze ontdekte haar talent om liedjes te schrijven en gitaar te spelen en groeide zo langzaam maar zeker naar haar eigen muzikale identiteit. Het besluit om in 2018 voor een jaar naar Londen te verhuizen, waar ze samenwerkte met Don Mescall (Ronan Keating) en Tom Nichols (Kylie Minogue) bracht haar carrière in een stroomversnelling.

Terug in Nederland bleef Deborah schrijven, nu ook met Nederlandse artiesten. JB Meijers was onder de indruk van haar zang- en schrijftalent en haakte aan als producer van de songs. Deborah volgt haar eigen pad, in haar eigen tempo. Een ‘lost soul’ wat ook tot uiting komt in haar vaak melancholische teksten en meeslepende melodieën.

Geïnspireerd door Stevie Nicks en Alison Krauss en door nieuwe namen zoals Kacey Musgraves en Maren Morris ontwikkelde ze als Deborah Parlor een eigen sound: Amerikaans maar met een randje van Nederlandse rauwheid en een internationale attitude!