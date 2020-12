2020 was ook voor Maxazine, dit door het coronavirus, een apart jaar. Door dit virus hebben we nauwelijks concerten kunnen bezoeken. Maar Maxazine zou Maxazine niet zijn als we daar voor de liefhebbers van live muziek geen soort van oplossing voor hebben kunnen vinden. Dit door middel van het dagelijks plaatsen van een Full Concert zodat er toch nog een beetje van live muziek genoten kon worden.

Buiten deze Full Concerts hebben we veel mooie interviews kunnen houden en een flink aantal albums mogen recenseren. Door Maxazine België en Maxazine.com zijn onze bezoekersaantallen tot recordhoogte gestegen, waarvoor onze dank.

Langs deze weg willen wij van Maxazine; de redactie, de fotografen, de recensenten en een ieder die zijn of haar bijdrage heeft geleverd en – last but not least – natuurlijk iedereen die ons gesteund heeft een fantastisch, gezond, liefdevol en natuurlijk een muzikaal 2021 toewensen. Gelukkig Nieuwjaar!