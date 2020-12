Layla Zoe – Nowhere Left To Go

Ze draait al een flink aantal jaren mee in het blues wereldje, heeft de hele wereld rondgetoerd en onlangs is alweer haar vijftiende album verschenen. Layla Zoe, want hier hebben we het over, is aan het eind van de zeventiger jaren geboren in het Canadese British Columbia, groeide op Vancouver Island op en verhuisde later naar Toronto.

Al jong mocht zij als zangeres meedoen met de band van haar vader en groeide zo in de blues- en bluesrockscene. Haar eerste plaat, de EP ‘You Will’, verscheen in 2005. In 2009 ontmoette ze Duitse bluesman Henrik Freischlader, waarmee ze een vruchtbare samenwerking begon dat leidde tot een aantal succesvolle albums. Met Ina Forsman en Tasha Taylor deed Zoe als onderdeel van de Blue Sisters een succesvolle tournee als onderdeel van de RUF Blues Caravan 2016. En ondertussen bleef ze haar eigen albums uitbrengen.

Via crowdfunding heeft Layla Zoe fondsen bij elkaar gekregen om het album op te nemen, dat nu is verschenen: ‘Nowhere Left To Go’. Op het album staan tien nummers, die zij samen heeft geschreven met muzikanten, die ook op de betreffende nummers meespelen. Dat zijn Jackie Venson (gitaar), Bob Fridzema (toetsen), Alastair Greene (gitaar), Dimitri LeBel (gitaar), Guy Smeets (gitaar), Brandi Disterheft (contrabas) en Suzie Vinnick (gitaar, mandoline). De oplettende lezer heeft al gezien dat de Nederlandse inbreng aan dit album ook niet gering is met Bob Fridzema en Guy Smeets.

Tijdens deze tien nummers toont Zoe wat zij vocaal allemaal in huis heeft. En dat is niet gering. Ze kan heel lieflijk overkomen, zo nodig fluisterend, maar ook brullen als een leeuwin. Van de opener, de alleen door jackie Vensons gitaar en Bob Fridzema’s orgel en piano gedragen gospel ‘Pray’ tot aan de rustige ballad ‘Dear Mom’, begeleid door de mandoline van Vinnick, krijgen we tussendoor onvervalste blues, bluesrock en soul te horen.

Nummers die wat mij betreft een bijzondere vermelding verdienen zijn de slowblues ‘Sometimes We Fight’ met Bob Fridzema, het prachtige ‘Lies’ met alleen begeleiding van de contrabas van Brandi Disterheft, en het bluesnummer ‘Might Need To Fly’ met een schitterende gitaarsolo van de Nederlandse Guy Smeets. Een uitstekend album van een zangeres, die laat horen tot de absolute top te behoren. Klasse. (8,5/10) (Layla Zoe Songs)