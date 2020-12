Marco van Lukk evolueert in scene met ‘Karma’

Marco van Lukk is een Brits elektronisch muziekproject dat evolueert over lockdown vanuit passie voor muziek. Dit project is een muzikale ervaring, waarbij verschillende stijlen elektronische muziek en geluiden met verschillende achtergronden worden gecombineerd.

Marco van Lukk draait om de in 85 geboren Engelsman Augustin M. Overdag is hij een gediplomeerde chef-kok, maar ‘s nachts verandert bij in een geliefde DJ. In een mix van zelfontdekte klank en klanktexturen, verandert Marco van Lukk al snel in een fusie van muziekstijlen, zoals te horen op ‘Electra’.

Van Lukk is daarna verder gegaan en vandaag is zijn nieuwste track uit, waarin Marco verder evolueert. ‘Karma’ is wellicht de beste positieve vertaling voor karma: Het is de daad, de handeling, de actie. Een positieve karma voor de late decemberdagen, om op een energieke manier het nieuwe jaar in te gaan.