Black Domino evenaart Dua Lipa in ‘Fall in Love’

Black Domino is een opkomend elektronisch / popmuziekduo afkomstig uit België. Gevormt in 2009, wordt Black

Domino beïnvloed door onder meer Armand Van Helden, Eric Prydz, Roger Sanchez, Freemasons, Flume, Dua Lipa, The Weeknd en Kim Petras om er maar een paar te noemen.

Het geluid van Black Domino is veelzijdig en uniek in het doorbreken van genrebarrières en het maken van hun eigen genre-buigende muziek. Het Belgische duo bracht eerder muziek uit bij wereldberoemde labels zoals System Recordings, Airplay Records (Univeral Music), Radikal Records en Royal Casino Records.

Black Domino probeert die muziek te creëren die een impact achter laat op mensen en resoneert door de dansvloeren. Hun kenmerkende geluid omvat een vleugje pop, funk, elektronische elementen en retro-analoge geluiden. Hun muziek levert dat eclectische geluid op zal mensen verheffen.

Black Domino komt nu met ‘Fall in Love’, dat werd opgenomen in samenwerking met Shawn Clover en inderdaad dat herkenbare Dua Lipa-achtige geluid heeft. Een sterke kennismaking met Black Domino!