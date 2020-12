21 december, de verjaardag van Carl Wilson

Carl Wilson, geboren op 21 december 1946, zou vandaag 74 jaar geworden zijn. Wilson was een Amerikaanse zanger, gitarist en componist, hij was bekend als oprichter, gitarist en zanger van The Beach Boys.

Wilson zong op een aantal grote hits van de band waaronder ‘Good Vibrations’ en ‘God Only Knows’. Carl Wilson was de jongste broer van Dennis en Brian Wilson en neef van Beach Boy Mike Love. In 1998 trad hij toe tot de Rock and Roll Hall of Fame. Tot aan zijn dood trad Wilson nog op en nam hij nog platen op. Carl stierf in 1998 aan de gevolgen van kanker, hij werd slechts 52 jaar.