Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn voorlopig niet meer mogelijk, dit door de verscherpte maatregelen. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Snarky Puppy.

Snarky Puppy staat garant voor energieke en rauwe jazz, progrock, soul en funk van het allerhoogste niveau en met onbegrensd spelplezier. Met hun eindeloze drive en creativiteit hebben ze zich sinds hun oprichting in 2003 in Texas tot een van de grootste internationale collectieven in de jazzwereld ontwikkeld.

De groep rondom bandleider en bassist Michael League bestaat uit zo’n 25 roulerende bandleden, waarvan iedereen er een indrukwekkende muzikale carrière op na houdt als sideman (voor o.a. Erykah Badu, Snoop Dogg, Kendrick Lamar), producer (voor o.a. Kirk Franklin, David Crosby, Salif Keïta) of als solist, zoals toetsenist Bill Laurance.

Met Nederland heeft het collectief een bijzondere band; ze zijn kind aan huis op North Sea Jazz, namen hun album ‘We Like It Here’ op in de Kytopia studio’s en werkten samen met het Metropole Orkest aan de Grammy winnende plaat ‘Sylva’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Snarky Puppy live @ Berklee Performance Center; Boston (2014).